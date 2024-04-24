Евакуація сімей. Фото: Харьківська ОВА

З села Івашка Золочівської громади Харківської області примусово евакуювали сім’ї із дітьми.

Як повідомили у Харківській ОВА, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Також у військовій адміністрації додали, що евакуація з інших населених пунктів продовжується, тому всі, кому потрбен супровід чи консультація щодо евакуації, можуть телефонувати за безкоштовним номером 0800339291.

Евакуація сімей. Фото: Харьківська ОВА

Загалом оголошено обовʼязкову евакуацію у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. Необхідно виїхати усім родинам із дітьми.

Нагадаємо, в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей через небезпеку.