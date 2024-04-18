«Парад Перемоги» 9 травня 2023 року у Москві

Одразу декілька російських регіонів відмовилися від святкування Дня перемоги 9 травня, побоюючись скупчення великої кількості людей та можливих «провокацій з боку України».

Про скасування урочистостей на 9 травня повідомили російські ЗМІ.

Така сама ситуація в РФ була і в минулому році.

Як уточнює російський Telegram-канал Mash, від парадів та салютів вже відмовилися: Бєлгородська, Брянська, Курська, Рязанська, Псковська області рф, а також Севастополь у тимчасово окупованому Криму

Раніше влада цих регіонів висловила побоювання, що скупчення військової техніки та військовослужбовців у російських містах нібито може спровокувати атаки українських дронів.

Традиційну акцію росіян до 9 травня «Безсмертний полк» анонсували в онлайн-форматі. У режимі онлайн до неї приєднаються Комі, Чита, Забайкальський край і Нижегородська область РФ.

За даними росСМІ, інші міста ще не вирішили, чи організовувати масові заходи цьогь року.

Нагадаємо, у минулому 2023 році військовий парад Перемоги, який відбувся 9 травня на Червоній площі у Москві, був коротшим, ніж зазвичай, на ньому не було сучасної бронетанкової техніки, проїхав лише музейний Т-34.

Після цього Міністерство оборони Великої Британії зауважило, що традиційний військовий «парад Перемоги» 9 травня у Москві продемонстрував проблеми у російській армії.