«McDonald’s» у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Земельна комісія Миколаївської міської ради проголосувала за продовження строку оренди земельних ділянок для підприємтсва «МакДональдз Юкрейн ЛТД».

Про це йшлося під час засідання комісії 26 червня, пишуть «НикВести».

Члени комісії прийняли рішення продовжити оренду трьох ділянок по вулиці Адмірала Макарова, 43.

Учасники засідання жартома запропонували поставити компанії свої умови щодо відкриття закладу в обмін на продовження строку оренди.

— А можна поставити умови, або вони відкриваються і радують наших мешканців, або ми не продовжуємо їм термін? — Ми не можемо ставити умови, ми можемо лише попросити їх відкритися та радувати наших мешканців. — Дякую, це був жарт. — Давайте попросимо тоді. — Рекомендація комісії, відкрийтеся скоріше та нагодуйте наших мешканців, — йшлося під час засідання.

У квітні минулого року міський голова Миколаєва вже повідомляв, що у місті найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.

Наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.

Пізніше стало відомо, що Миколаєві не можуть відкрити McDonald’s через відсутність нормальної питної води. Однак мер Миколаєва Олександр Сенкевич пообіцяв переговорити з керівництвом.

Пізніше стало відомо, що протягом 2024 року McDonaldʼs планує відкритися в Ужгороді та Чернівцях. Також компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні. Однак про повернення до Миколаєва поки не говорять.