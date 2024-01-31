«McDonald’s» у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

В Миколаєві не можуть відкрити McDonald’s через відсутність нормальної питної води. Однак мер Миколаєва Олександр Сенкевич пообіцяв переговорити з керівництвом.

Про це він розповів під час прямого ефіру у соцмережах, пишуть «НикВести».

Олександр Сенкевич пропонує закладу встановити системи очистки води

«За цей час всі, хто міг, збільшив кількість систем очистки води. Можливо ми звернемося найближчим часом до McDonald’s, щоб вони відкрилися в Миколаєві. Можливо, щоб вони також створили системи осмосу і користувалися ними, тому що невідомо, коли буде вода. В іншому ситуація в Миколаєві зараз навіть краща, ніж у деяких місцях, де вони працюють», — сказав мер.

Зазначимо, що у квітні минулого року міський голова Миколаєва вже повідомляв, що у місті найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.

Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.