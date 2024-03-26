«McDonald’s» у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Протягом 2024 року McDonaldʼs планує відкритися в Ужгороді та Чернівцях. Також компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні. Однак про повернення до Миколаєва поки не говорять.

Про плани компанії на пресконференції повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, пише Forbes.ua.

— Ужгород та Чернівці — єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося, — повідомила Юлія Бадрітдінова.

За її словами, у 2024 році компанія планує відкрити не менше шести ресторанів по всій Україні.

— Плануємо розвиватися і у сателітах Києва, — додала вона.

У 2023 році McDonaldʼs інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів 1 мільярд гривень. Всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав від головного офісу.

Також торік у McDonaldʼs Ukraine було 85 мільйонів візитів — це 70% відвідувачів від довоєнного показника. Це, зокрема, 7 мільйонів клієнтів на місяць.

У квітні минулого року міський голова Миколаєва вже повідомляв, що у місті найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.

Наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.

Пізніше стало відомо, що Миколаєві не можуть відкрити McDonald’s через відсутність нормальної питної води. Однак мер Миколаєва Олександр Сенкевич пообіцяв переговорити з керівництвом.