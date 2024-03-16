Ремонт майданчиків. Фото: КП «ДЄЗ «Пілот»

У Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою цьогоріч планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «ДЄЗ «Пілот» у відповіді на інформаційних запит «НикВести».

На підприємстві зазначили, що на утримання об’єктів благоустрою, куди входять у тому числі дитячі та спортивні майданчики, передбачено фінансування 8 мільйонів 125 тисячі гривень. Проте комунальники не вказали, які ще об’єкти входять до переліку, крім майданчиків.

Також зазначається, що цьогоріч відремонтували 16 майданчиків та витратили на це 144 тисячі 284 гривні. Перелік з адресами наведено нижче.

В «ДЄЗ «Пілот» додають, що кількість звернень перевищує можливості підприємства.

«Враховуючи, що переважна кількість робіт на майданчиках, що є на балансі КП «ДЄЗ «Пілот», проводиться за зверненнями голів ОСББ, керуючих компаній, громадян та звернень, що надходять до «Контакт центру при Миколаївській міській раді», кількість звернень значно перевищує виробничі можливості КП «ДЄЗ «Пілот», а їх значна кількість обумовлена, в першу чергу, багаторічним накопиченням таких звернень та також тим фактом, що КП «ДЄЗ «Пілот» займається цими роботами лише з 2022 року, тому на даний час план робіт на дитячих та спортивних майданчиках на 2024 рік є динамічним», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» з початку 2023 року по 15 вересня відремонтувало та пофарбувало 63 дитячих майданчики. У 2022 році ремонтні роботи не виконувались.

Раніше повідомлялося, що жителька Миколаєва поскаржилась на занедбаний стан дитячого майданчика, який не відповідає сучасним стандартам. Вона висловила занепокоєння щодо безпеки дітей, які грають із застарілим обладнанням.

Раніше миколаївці скаржились на стан дитячого майданчика по вулиці Привільній, 73А.

До цього на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Одеське шосе, 98, поскаржились жителі мікрорайону Варварівка.

Також повідомлялося, що на території дитячого майданчика у сквері «Серці міста» у Миколаєві комунальники зрізали кущі, залишивши коріння. На самому майданчику пошкоджені дощечки та стирчать іржаві шурупи.