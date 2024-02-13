Територія майданчику у «Серці міста», фото: Юлія Лукʼяненко

На території дитячого майданчика у сквері «Серці міста» у Миколаєві комунальники зрізали кущі, залишивши коріння. На самому майданчику пошкоджені дощечки та стирачать іржаві шурупи.

Про це у Contact Center при Миколаївській міській раді повідомила жителька міста Юлія Лукʼяненко.

Зрізані кущі росли біля пісочниці, де грає малеча. Тепер на місці стирчать коріння, на яких можуть постраждати діти.

Дитячий майданчик у «Серці міста», фото: Юлія Лукʼяненко Дитячий майданчик у «Серці міста», фото: Юлія Лукʼяненко Дитячий майданчик у «Серці міста», фото: Юлія Лукʼяненко

— На дитячому майданчику кущі зрізали, але зараз дуже небезпечно стирчать залишки від них. Поруч пісочниця. Наслідки,якщо дитина впаде на ці гілки, самі розумієте. Крім того, у дитячому комплексі пошкоджені дошки і стирчать іржаві шурупи. Прошу навести лад заради безпеки дітей, — написала Юлія Лукʼяненко.

Раніше миколаївці скаржились на стан дитячого майданчика по вулиці Привільній, 73А.

До цього на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Одеське шосе, 98 поскаржились жителі мікрорайону Варварівка.

Також у жовтні жителька Миколаєва Ганна Шаловінська показала стан дитячого майданчика в центрі міста, на якому видно, що гірки та гойдалки іржаві, з облупленою фарбою.

З початку 2023 року КП «ДЄЗ «Пілот» до 15 вересня відремонтувало та пофарбувало 63 дитячих майданчики. Минулого року ремонтні роботи не виконувались.