Російський винищувач Су-57 / Фото: Минобороны РФ

За час повномасштабного вторгнення війська РФ застосовували літаки Су-57 буквально лічені рази. Найчастіше їх використовували на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

— І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити, — розказав він.

Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Раніше в Головному управлінні розвідки заявили, що на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, 8 червня уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Згодом в ГУР заявили, що могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.

За даними ГУР, Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких літаків.