Облаштування оборонних фортифікацій. Скриншот з відео.

Одразу у п'яти регіонах України завершуються роботи з облаштування оборонних фортифікацій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Раніше повідомлялось, що уряд виділив додаткові 300 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд у Миколаївській області.

Нагадаємо, роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.