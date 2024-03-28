У Миколаєві, 29 березня, о 19:00, в концерт-холі «Юність» відбудеться концерт «Романтичний джаз та рок при свічках».
Як зазначають організатори, на сцені об'єднають свої таланти понад 20 музикантів, серед яких найкращі представники джазової та рок-сцени.
На заході звучатимуть відомі хіти легендарних виконавців:
Гарантовано 100% живий звук без використання фонограм.
Офіційні квитки можна придбати на Karabas.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Нагадаємо, що у Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.
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У Миколаєві, 29 березня, о 19:00, в концерт-холі «Юність» відбудеться концерт «Романтичний джаз та рок при свічках».
Як зазначають організатори, на сцені об'єднають свої таланти понад 20 музикантів, серед яких найкращі представники джазової та рок-сцени.
На заході звучатимуть відомі хіти легендарних виконавців:
Гарантовано 100% живий звук без використання фонограм.
Офіційні квитки можна придбати на Karabas.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Нагадаємо, що у Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.