Росіяни скасували парад на 9 травня у Криму / Ілюстративне фото

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що з міркувань безпеки на півострові 9 травня не будуть проводити парад та пропагандистську ходу «Безсмертний полк».

Про це він повідомив у Телеграм.

«Проведення 9 травня військового параду і ходи «Безсмертного полку» в республіці Крим не планується. Це повʼязано з питаннями забезпечення безпеки», — йдеться в повідомленні.

Він пообіцяв, що окупанти проведуть святкування та «вшанування пам’яті» в інших форматах.

«Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно», — написав Сергій Аксьонов.

У січні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявляв, що в 2024 році Крим і повʼязана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни.

За його словами, ізоляція окупованого Криму і послаблення російського військового потенціалу там «надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону».

«Росія повинна знати, що для нас це військовий обʼєкт», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила про закриття автомобільної дороги від Джанкоя до села Побєдне. Саме в тому районі знаходиться військовий аеродром.

Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.