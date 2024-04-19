Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що з міркувань безпеки на півострові 9 травня не будуть проводити парад та пропагандистську ходу «Безсмертний полк».
Про це він повідомив у Телеграм.
«Проведення 9 травня військового параду і ходи «Безсмертного полку» в республіці Крим не планується. Це повʼязано з питаннями забезпечення безпеки», — йдеться в повідомленні.
Він пообіцяв, що окупанти проведуть святкування та «вшанування пам’яті» в інших форматах.
«Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно», — написав Сергій Аксьонов.
У січні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявляв, що в 2024 році Крим і повʼязана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни.
За його словами, ізоляція окупованого Криму і послаблення російського військового потенціалу там «надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону».
«Росія повинна знати, що для нас це військовий обʼєкт», — підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила про закриття автомобільної дороги від Джанкоя до села Побєдне. Саме в тому районі знаходиться військовий аеродром.
Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.
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Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що з міркувань безпеки на півострові 9 травня не будуть проводити парад та пропагандистську ходу «Безсмертний полк».
Про це він повідомив у Телеграм.
«Проведення 9 травня військового параду і ходи «Безсмертного полку» в республіці Крим не планується. Це повʼязано з питаннями забезпечення безпеки», — йдеться в повідомленні.
Він пообіцяв, що окупанти проведуть святкування та «вшанування пам’яті» в інших форматах.
«Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно», — написав Сергій Аксьонов.
У січні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявляв, що в 2024 році Крим і повʼязана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни.
За його словами, ізоляція окупованого Криму і послаблення російського військового потенціалу там «надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону».
«Росія повинна знати, що для нас це військовий обʼєкт», — підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила про закриття автомобільної дороги від Джанкоя до села Побєдне. Саме в тому районі знаходиться військовий аеродром.
Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.