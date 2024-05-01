Росіяни погрожують не віддавати немовлят батькам без паспорта РФ / Ілюстративне фото

Російські загарбники на окупованій Луганщині погрожують не віддавати дітей батькам, якщо у них немає документів РФ.

Про це 1 травня повідомив глава ОВА Артем Лисогор.

«Напередодні пологів жінок у так званій «ЛНР» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину», — йдеться в повідомленні.

На блокпостах в окупованому Старобільському районі перевіряють чоловіків.

«Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік», — додав глава ОВА.

Нагадаємо, у Центрі нацспротиву закликали повідомляти про всіх дотичних до примусової паспортизації за посиланням. Це потрібно, щоб притягнути росіян та колаборантів до відповідальності.

Також, окупанти запустили інтернет-сервіс «я в Росії», щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України.

Росіяни почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцями на рідній землі