Винищувачів F-16 / Фото з відкритих джерел

Україна вживає усі необхідні заходи для того, щоб забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, цитує РБК-Україна.

За його словами, очевидним є те, що росіяни намагатимуться полювати на передані Україні винищувачі.

— І про те, що йому вдасться щось «дуже сильно зірвати» говорити не доводяться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно, — пояснив речник Повітряних сил.

Ілля Євлаш додав, що усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення активного виконання ними завдань, буде вжито.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть до України найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський.

Також повідомлялось, що певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.