На Авдіївському напрямку бойові дії продовжуються західніше міста, ворог продовжує здійснювати спроби наступу на село Ласточкіне.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

До виходу з Авдіївки штурмових спроб росіян на цьому напрямку за добу у межах 20-30, за минулу добу — 14.

«Я також хочу привернути увагу, що в нас є й інші гарячі напрямки. Наприклад, Мар’їнський, де лише за вчора було відбито 23 штурмові дії росіян. Також Запорізький напрямок, де ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ», – сказав Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

А вже 17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.