Сапери поліції отримали відзнаки за розмінування вітряка на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївщини

Вибухотехніки поліції отримали відзнаки голови Миколаївської обласної військової адміністрації «Святий Миколай Чудотворець» ІІІ ступеня та подяки за розмінування вітряка у березні.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Сапери поліції отримали відзнаки за розмінування вітряка на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївщини Сапери поліції отримали відзнаки за розмінування вітряка на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївщини Сапери поліції отримали відзнаки за розмінування вітряка на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївщини

У березні правоохоронці з висоти 55 метрів демонтували з гвинта вітряка уламки та бойову частину ворожого беспілотного літального апарату Shahed. Вже на землі ворожу техніку вибухотехніки знищили шляхом контрольованого підриву.

Керівника та інспекторів вибухотехнічного підрозділу поліції нагородили почесними відзнаками.

Раніше у Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини «Шахеду» та ракети Х-59.