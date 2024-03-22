Миколаївці ховаються в укритті на зупинці під час балістичного обстрілу 21 березня 2024 року, фото: мер Олександр Сєнкевич

Під час балістичного обстрілу Миколаєва 21 березня укриття на зупинках громадського транспорту були переповнені мешканцями міста, які ховалися від ворожої атаки.

Відповідні світлини оприлюднив мері міста Олександр Сєнкевич.

«Я б ніколи не хотів робити цей пост. Але коли бачу коментарі окремих миколаївців про те, навіщо нам на зупинках укриття, або коли бачу, як у цих укриттях щось ламають, розумію, це варто показати. На фото – наші укриття на зупинках громадського транспорту під час останніх двох обстрілів міста. Нагадаю, російські терористи тоді били балістикою просто серед білого дня», – написав міський голова.

Миколаївці ховаються в укритті на зупинці під час балістичного обстрілу 21 березня 2024 року, фото: мер Олександр Сєнкевич Миколаївці ховаються в укритті на зупинці під час балістичного обстрілу 21 березня 2024 року, фото: мер Олександр Сєнкевич Миколаївці ховаються в укритті на зупинці під час балістичного обстрілу 21 березня 2024 року, фото: мер Олександр Сєнкевич

Він також додав, що укриття на зупинках громадського транспорту міста можуть вберегти життя миколаївців під час російських обстрілів.

«Люди, які в цей момент стояли і чекали громадський транспорт, ховались саме в ці укриття. Щоб хоч трішки відчути себе у безпеці. Щоб захистити своїх дітей. Я б дуже хотів, щоб жодне з цих укриттів ніколи не знадобилося миколаївцям, але, на жаль, реальність інша. І російські терористи продовжують обстрілювати українські міста. І вони продовжують обстрілювати Миколаїв», – додав Олександр Сєнкевич.

Миколаївці ховаються в укритті на зупинці під час балістичного обстрілу 21 березня 2024 року, фото: мер Олександр Сєнкевич Миколаївці ховаються в укритті на зупинці під час балістичного обстрілу 21 березня 2024 року, фото: мер Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, обстріл Миколаєва балістикою стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська завдали удар по об’єкту промислової інфраструктури в центрі міста. Станом на ранок 22 березня кількість постраждалих після ракетного удару зросла до 10, повідомили в ОВА. Загинула одна людина.