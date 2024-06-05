Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Сухопутні війська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках, проте, попри складну ситуацію, в української армії є шанси покращити її на свою користь.

Про це він написав 5 червня на своїй сторінці у Facebook.

«В черговий раз працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купʼянському напрямках Східного фронту. Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів», — зазначив Олександр Сирський.

За його словами росіяни на інших напрямках проводять наступальні дії з «метою розтягування лінії активного фронту і сковування ЗСУ». На Харківському напрямку вони намагаються просуватися в бік Липців, але зазнають значних втрат та не мають успіху.

У Вовчанську, за словами головнокомандувача, головна задача ЗСУ стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед. Також українські війська намагаються змусити окупантів перейти до оборони в районі Купʼянська.

«Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе», — наголосив він.

Ситуація у Часовому Яру

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території громади немає російських окупантів. Також він розповів, що більшість людей, які залишаються у місті — це люди похилого віку.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розказав, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.

Глава ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на травень у місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.