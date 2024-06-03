Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

В Україні цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня

Про це повідомляє Укренерго.

«Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі», — заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

«Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень», — додав Володимир Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».