В Україні цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня
Про це повідомляє Укренерго.
«Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі», — заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:
«Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень», — додав Володимир Кудрицький.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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В Україні цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня
Про це повідомляє Укренерго.
«Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі», — заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:
«Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень», — додав Володимир Кудрицький.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».