Володимир Зеленський та Джо Байден, фото з відкритих джерел

США та Україна на полях саміту Великої сімки (G7) підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років. Документ підписано американським та українським президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Угода має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

«Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО», — йдеться в тексті.

Крім того, у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.

В угоді йдеться, що США планують надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії.

Як відомо, українська влада вела переговори із Вашингтоном щодо угоди ще з минулого року. Однак діалог тимчасово призупинявся під час того, як Конгрес США не міг ухвалити законопроект, який передбачав допомогу Україні. Після того, як проект все ж було схвалено, обговорення поновилися.

За словами президента Володимира Зеленського, Київ працював над тим, аби зробити цю угоду найсильнішою з усіх. Йдеться про збройну, фінансову та політичну підтримку.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, за який нещодавно проголосували обидві палати американського Конгресу.

Палата представників США підтримала законопроєкт з допомогою Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Ще до завершення голосування за законопроєкт набралася потрібна кількість голосів.

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалення законопроєкту рішенням, «яке зберігає правильний хід історії». Він подякував обом партіям Палати представників та її спікеру Майку Джонсону.