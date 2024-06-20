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У Миколаєві судитимуть ексдиректорку школи-інтернат, яку підозрюють у незаконному «преміюванні» працівників на 450 тисяч гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини

За даними слідства, колишня директорка Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради у кінці 2021 року внесла фальшиві відомості до наказу про преміювання у розмірі, який на 900 % перевищує розміри премій решти працівників на загальну суму понад 450 тисяч гривень.

Їй повідомлено про підозру за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрати чужого майна, вчиненої у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем (частина 1 статті 366, частина 4 статті 191 КК України).

У разі доведення вини їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Нагадаємо, що у травні цього року в Миколаєві керівникам оборонних підприємств та товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру в розтраті майна через зловживання службовим становищем.

Також на Миколаївщині експосадовиця державної виконавчої служби підозрюється службовому недбальстві, через яке установа Міністерство юстиції втратило понад 800 тисяч гривень.