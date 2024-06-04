У Миколаєві та області вводять спеціальні графіки аварійного відключення для усіх черг.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївобленерго».
«Нова команда від Регіонального диспетчерського центру — додатково задіюємо СГАВ», — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що 4 червня Київ також вийшов за ліміти споживання електроенергії. Внаслідок цього «Укренерго» вводить екстрені відключення споживачів світла.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаєві та області вводять спеціальні графіки аварійного відключення для усіх черг.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївобленерго».
«Нова команда від Регіонального диспетчерського центру — додатково задіюємо СГАВ», — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що 4 червня Київ також вийшов за ліміти споживання електроенергії. Внаслідок цього «Укренерго» вводить екстрені відключення споживачів світла.