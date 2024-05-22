Благодійний вечір-концерт Святослава Вакарчука

У Миколаєві, 27 травня, о 18:00, в концерт-холі «Юність» відбудеться благодійний вечір-концерт українського музиканта Святослава Вакарчука.

Як повідомляє пресслужба гурту «Океану Ельзи», благодійні сольні концерти проводяться в рамках туру Святослава Вакарчука.

Серед хітів гурту «Океану Ельзи»: «Така як ти», «Саме та», «Місто Марії» та «Місто весни», «Еверест», «На небі», «Без бою», «Обійми» та багато інших.

Концерт складається з двох частин: у першій музикант виконує свої пісні на гітарі, так, як зазвичай робить це для захисників та захисниць на фронтах сходу та півдня України.

У другій половині він акомпанує собі на роялі, відтворюючи атмосферу написання пісень, тобто так як вони з'являються вдома, під рояль.

Частина коштів з квитків підуть на допомогу бригадам ЗСУ, НГУ та іншим представникам Сил Оборони України.

Офіційні квитки можна придбати на Karabas.

Нагадаємо, що 4 квітня, український гурт Spiv Brativ виступив з великим сольним концертом в Миколаєві у концерт-холі «Юність».