Україна повернула тіла загиблих військових. Фото: Getty Images.

Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що репатріювати вдалось:

77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;

20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;

2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.

«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.