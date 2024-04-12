Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що репатріювати вдалось:
«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.
Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.
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Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що репатріювати вдалось:
«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.
Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.