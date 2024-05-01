Дитина. Фото з відкритих джерел.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох дітей, яких вивезла РФ.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Александр Прокудин.

Серед повернутих дітей 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над поверненням дитини працювала організація «Save Ukraine», органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

«Це було надскладне і термінове завдання», — сказано в повідомленні.

Разом із дівчиною змогли виїхати ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. Їх доглядав дорослий брат, який ризикував потрапити до російської армії. Цього разу повернути дітей стало можливим завдяки Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини та органів опіки та піклування і служб у справах дітей області діти.

«Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи. Впевнений, що малеча зможе оговтатися від пережитого. Вдячний всім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення всіх маленьких громадян України», — додав Александр Прокудин.

Загалом, з початку 2024 року Україні вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.