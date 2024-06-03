Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Задля забезпечення громадян і бізнесу альтернативними джерелами енергії Кабмін планує скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання.

Про це повідомив у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. На сьогоднішній нараді (3 червня – прим.) обговорили необхідні для цього кроки. Заслухав доповіді першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка», — написав він.

Денис Шмигаль поінформував, що під час наради представники уряду «розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення». За його словами, «це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії».

Прем’єр-міністр нагадав, що Кабмін працює над децентралізацією енергосистеми. Він зазначив, що «триває діалог із партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень – насамперед для прифронтових регіонів».

Нагадаємо, в Україні цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».