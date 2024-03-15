Відкриття центр рекрутингу української армії. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП.

Наступного тижня в Запоріжжі відкриється другий в Україні рекрутинговий центр у Збройні сили.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Основними завданнями центру стануть підбір вакансій у Силах оборони,

консультування щодо несення служби в певних підрозділах, профорієнтаційні тести та супровід кандидатів до призначення на посаду в армії.

Іван Федоров зазначив, що найчастіше він чує від жителів Запоріжжя, що вони б пішли служити, якби можна було потрапити в конкретну бригаду.

— Цей запит ми задовольнили — 1 березня відкрито набір до 3-х військових частин, які захищають країну безпосередньо на Запорізькій лінії фронту, — сказав він.

Нагадаємо, у лютому у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це — пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

Також на початку року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.