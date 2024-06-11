Завод «ПентоПак». Фото з відкритих джерел

Фонд державного майна України продав на аукціоні завод «ПентоПак» на Київщині, який належав родині російсько-грецького олігарха Івана Саввіді.

Про це поінформував голова ФДМУ Віталій Коваль.

Акції підприємства викупило ТОВ «Лонікос». Ця компанія була єдиною на аукціоні і запропонувала ціну 103,1 мільйони гривень, що на 1,2% більше за початкову ціну. Бенефіціарною власницею ТОВ «Лонікос», зареєстрованого в Києві, є мешканка Дніпра Лариса Ашкіназі .

Кошти від продажу заводу підуть у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Підприємство «ПентоПак» займалося виробництвом упаковки для м'ясо-переробної галузі. Там збереглися 193 робочих місця та не має заборгованостей по заробітній платні та перед бюджетом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами («Рудь», «Глобино», «Мясна гільдія») та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Минулого року «ПентоПак» отримала 37,2 мільйонів гривень чистого прибутку.

Зазначимо, що нещодавно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов про стягнення в дохід України морозильного рибальського траулеру «Бухта Соколовська», який належить підсанкційному російському олігарху. Зараз судно знаходиться у Миколаєві.

Також нагадаємо, як у Фонді державного майна України прокоментували процес завершення націоналізації ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», який з початку 2000-х років належав російському олігарху Олегу Дерипасці: «Робота на наближення перемоги».