Судно «Бухта Соколовська». Фото з відкритих джерел.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов про стягнення в дохід України морозильного рибальського траулеру «Бухта Соколовська», який належить підсанкційному російському олігарху. Зараз судно знаходиться у Миколаєві.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Бухта Соколовская» до початку повномасштабного вторгнення добудовувався на заводі у Миколаєві, вартість цього промислового судна становить понад 1 мільярд гривень

Зазначається, що траулер був складовою торговельного «флоту» олігарха Олександра Верховського, який входить до найближчого оточення кремля. За даними СБУ, він також є спонсорів війни в Україні.

«Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Звідти ці кошти йдуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора. Для того, щоб обійти санкцій власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Росії», — додали в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України.

Нагадаємо, як у Фонді державного майна України прокоментували процес завершення націоналізації ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», який з початку 2000-х років належав російському олігарху Олегу Дерипасці: «Робота на наближення перемоги».