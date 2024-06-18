Водійка збила велосипедиста у Миколаєві: 12-річний хлопець у лікарні / Фото: Нацполіція

Вчора, 17 червня, близько 18:30 у Миколаєві по вулиці Генерала Карпенка біля парку Ліски, водійка автомобілю Ford Focus збила неповнолітнього велосипедиста.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12-річного хлопчика із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували, повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, вони кваліфікували подію попередньо, за частиною 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії.

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном (093) 329-96-84 або 102.

Нагадаємо, у Миколаєві водій маршрутки збив велосипедиста, який помер на місці. Водію загрожує вісім років увʼязнення.