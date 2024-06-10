Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Сьогодні, 10 червня, стабілізаційні графіки відключень електроенергії планують застосовувати з 16:00 до 22:00, у ці години можливі знеструмлення.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде», — йдеться у повідомленні.

Причиною застосування графіків є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.