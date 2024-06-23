Українська енегетика. Фото з відкритих джерел.

У період з 18 по 21 червня енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електропостачання 64 населених пунктів на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що Донеччина залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри все за останні чотири доби енергетикам вдалося з дозволу військових дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути електрику у 26,4 тисяч домівок, знеструмлених через обстріли.

До обстрілів на Донеччині додалася й негода: за останню добу енергетики відновили електропостачання 16,4 тисяч родин, що були без світла через штормовий вітер та зливу. Відновлювальні роботи тривають, однак їх сильно ускладнюють постійні обстріли області.

Також ворог продовжує атакувати і Дніпропетровщину. Тут з 18 по 21 червня енергетики повернули світло у 9,8 тисячах домівок жителів області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову попри небезпеку та обстріли.

Таким чином, за п’ять місяців 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 2,4 мільйона родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Нагадаємо, як в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Через ворожу атаку графіки відключення світла по всій Україні почали діяти раніше.