Російськомовні книжки. Фото: 18000.com.ua

У 2022 та 2023 році бібліотеки Миколаївської області списали 1 мільйон 27 тисяч книжок. 714 тисяч з них були російськомовні.

Про це свідчать дані, які надала Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого у відповідь на інформаційний запит Читомо.

У 2022 році бібліотеки області списали 355 тисяч книжок, з яких 274 екземпляри були російською, а у 2023 році — 672 тисячі, з них 440 тисяч — російською.

Загалом в Україні за цей період списали понад 26 мільйонів екземплярів книжок. 66% були російськомовні. У 2022 році з бібліотек України списали 12 мільйонів 971 тисячу книжок, у 2023 — 13 мільйонів 165 тисяч.

Найбільше книжок у 2022 році списали в Полтавській області: понад 2 мільйони за два роки.

На другому місці — Дніпропетровська область: майже півтора мільйона.

Списані книжки з бібліотек України у 2023 році. Фото: Читомо Списані книжки з бібліотек України у 2022 році. Фото: Читомо

Найменше книжкові фонди змінювали в областях, що перебували чи перебувають під тимчасовою російською окупацією: на Луганщині у 2022 та 2023 роках книжки не списували, на Донеччині списали 75 та 176 тисяч примірників відповідно. У 2023 на Херсонщині списали 108 тисяч книжок, даних за 2022 рік немає.

Зазначимо, що начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко повідомляла, що за 2023 рік з бібліотек в Миколаївській області вилучили 60 тисяч книжок, написаних російською мовою.

«Книжковий» закон

Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.

До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російських книг в Україну став неможливим.