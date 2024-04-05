За три місяці 2024 року сталося більш як 3,7 тисячі пожеж в екосистемах, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це розповів на брифінгу в «Медіацентрі Україна — Укрінформ» заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління, пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута.

Одна з основних причин – необережне поводження людей з вогнем, зокрема, під час спалювання сухої рослинності.

— Відповідно до статистичних даних, основні причини виникнення пожеж саме в цей період, весняний, коли піднімається температура, — це саме необережне поводження людей з вогнем. Найбільше випадків — це навмисне спалювання сухої рослинності, яке призводить до масштабних пожеж, — пояснив Анатолій Шкарбута.

Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.