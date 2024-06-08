Дорога «Дніпро — Миколаїв — Ганнівка». Скриншот з відео

Жител Миколаївщини скаржаться на жахливий стан дороги «Дніпро — Миколаїв — Ганнівка». Балансоутримувач дороги заявляє про відсутність грошей на ремонт.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Дорога «Дніпро — Миколаїв — Ганнівка» з’єднує сусідні села Баратівського старостинського округу: Майорівку, Антонівку, Ганнівку, Вівсянівку та веде до траси Н-11.

Місцеві жителі Баратівки змушені щодня їздити на роботу по розбирій дорозі. Люди зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення ремонт дороги почали, але результатів немає. Ще однією складністю для місцевих – виклик швидкої. Дорога лікарів до пацієнтів займає близько години.

Балансоутримувач дороги «О151504» — державне підприємство «Агенція місцевих доріг у Миколаївській області». Заступник директора підприємства Олександр Стеценко повідомив, що у 2021 році було відремонтовано 5 кілометрів з 19. Ще 12 км залишаються в жахливому стані.

Ці 5 км ми ремонтували по експлуатаційному утриманню — це був ямковий ремонт і ремонт картами.

«Тобто, де ділянки були найбільш жахливі — ми відремонтували, а де більш-менш — пропускали — це не суцільний ремонт. На ці роботи витратили 7,9 мільйонів гривень у цінах 2021 року», — каже заступник директора.

Ремонт дороги коштуватиме від 35 до 40 мільйонів гривень, однак на 2024 рік його не заплановано.

«Навіть не те що не заплановано, нам в цьому році взагалі субвенція державного бюджету 2024 року не передбачена, жоден ремонт не передбачений. Таких доріг, я думаю 90 відсотків, в такому стані. Кожну дорогу, що не візьми, провести якщо обстеження, то як мінімум капітальний ремонт треба проводити», – додає Олександр Стеценко.

Нагадаємо, що на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.

Також нагадаємо, що у березні 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

Раніше повідомлялось, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. На трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.