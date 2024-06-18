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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11251, який передбачає видачу спеціальних книжкових сертифікатів на придбання книг українцям. В той же час книгарні отримають державні субсидії на компенсацію орендної плати за приміщення.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №11251 було повернуто з підписом глави держави 17 червня.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль у Facebook зазначила, що тепер залишилися формальності — постанова Кабміну, яка визначатиме порядок надання допомоги і внесення змін до порядку використання коштів УІК.

Вона додає, що на цю програму закладено в бюджеті 370 мільйонів гривень і за ці кошти українці зможуть купити книжок, що дасть видавцям змогу додатково надрукувати 1,5–2 мільйонів примірників.

Верховна Рада ухвалила цей закон наприкінці травня. Законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книжок, реалізація якої має розпочатися з 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, що батьки та діти, які подорожують поїздом на шести маршрутах «Укрзалізниці», зможуть читати книги проєкту «Книга-мандрівка. Міста» про героїчні міста України, зокрема Миколаїв.