Перша леді України Олена Зеленська / Фото: Офіс Президента

Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповіла, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн, нещодавно до неї долучилася Аргентина.

Про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі, передає пресслужба Офісу Президента.

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

«Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також», — зауважила вона.

Олена Зеленська додала, що нині до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.

Під час інтерв’ю перша леді також розповіла про роботу з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та діяльність Фундації Олени Зеленської.

Нагадаємо, як зазначив Дмитро Лубінець, серед учасників Коаліції: Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Польща, Австрія, Естонія, Нідерланди, Норвегія та інші. Усі країни докладають спільні зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції в сім’ї та громади.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.