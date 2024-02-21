Журналісти показали стан напівзруйнованого Очакова, який обстрілюється з території окупованої Кінбурнської коси.

Життя в місті щодня зупиняється пообіді, коли починаються російські обстріли, йдеться в репортажі видання «Укрінформ».

Від виходу до входу арти — п'ять-десять секунд, а тому повідомити про такий обстріл завчасно неможливо, каже заступник міського голови Олексій Васьков.

Пошкоджене житло в Очакові, фото: Укрінформ Пошкоджене житло в Очакові, фото: Укрінформ Пошкоджене житло в Очакові, фото: Укрінформ

— Місто маленьке, страждає цивільна інфраструктура. Я не розумію, навіщо нас обстрілювати, не бачу тут ані тактики, ані стратегії. Аби лише лякати населення. По нас били і «калібрами», й «оніксами», і дронами, й артою. Від виходу до входу арти – п'ять-десять секунд. Повідомити про такий обстріл завчасно неможливо, це — не ракетна небезпека. Може прилетіти й зараз, на це місце, де ми з вами стоїмо, — розповідає Олексій Васьков.

Через обстріли найбільше страждає цивільна інфраструктура. Деякі будинки доводиться перекривати по декілька разів, але про масштабне відновлення громади наразі мова не йде.

— Проте спільно з Нідерландами розроблено план відновлення, який затвердили на сесії міськради. Від Нідерландів у рамках співпраці ми отримали бульдозер для розчищення завалів і впорядкування полігону для твердих побутових відходів, — додає віцемер.

При цьому, не дивлячись на обстріли, місцева влада намагається замінювати асфальт, бруківку і навіть висаджувати квіти та дерева у скверах. На це очаківці реагують не дуже позитивно, пояснюючи тим, що кошти можна витрачати більше доцільно.

В Очакові облагороджують сквери та зелені зони, фото: Укрінформ В Очакові облагороджують сквери та зелені зони, фото: Укрінформ В Очакові облагороджують сквери та зелені зони, фото: Укрінформ

Найпотужнішим ударом по Очакову був прильот 9 січня 2023 року. Його наслідки досі відчуваються, а особливо тим, хто живе найближче до узбережжя.

Обстріли міста паралізують та позбавляють людей можливості навіть для відвідування лікарні, розповідає жителька Очакова Віра.

— Назад доведеться йти пішки, дуже страшно, можна потрапити під обстріл. Тільки відійдеш від дому, хай навіть недалеко, — а всередині щось немов обривається. Я так потрапила під обстріл на ринку, — не знаю, як і вціліла. І газ біля мене горів, і літало… Від страху в мене відняло ноги і я довго-довго лежала на асфальті. Потім якось встала та пішла, не розуміючи, куди... Для нас свято, коли зранку ще не обстріляли, коли сонечко світить – також свято. Як почнуть гатити – свято скінчиться. Я вам скажу, що коли тихо, теж страшно. Думаєш: а чого тихо, чи не задумали вони щось? — розповідає пані Віра.

Місцеві магазини працюють до перших обстрілів Очакова, після цього їх закривають, адже покупців все одно не буде.

Наразі з 8 тисяч населення в місті живуть 800 дітей. Саме для них влада облаштувала частково очний формат навчання в укритті навчальних закладів. В розмові з журналістами деякі містяни зізнаються, що через масивність обстрілів задумались над тимчасовим переїздом.

Батьки з дітьми гуляють в центрі Очакова, фото: Укрінформ Батьки з дітьми гуляють в центрі Очакова, фото: Укрінформ

— Звісно, й тут страшно, постійні прильоти. Коли тривога, то краще сховатися: у нас вдома постіль у коридорі між стінами, там і ночуємо. Раніше не думали виїжджати, але останні два тижні так сильно почала гатити їхня арта, що думаємо про тимчасовий переїзд у Миколаїв, — розповіла жителька Очакова.

Нагадаємо, 8 лютого бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.

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