Українські спортсмени на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках у Франції / Фото опублікувало Управління у справах спорту Миколаївської міськради

Українські фехтувальники здобули чотири високі нагороди на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходив у Франції з 5 по 10 березня.

В останній змагальний день миколаївський спортсмен Олексій Закусилов здобув «золото» у командній шпазі, а 9 березня, в особистих змаганнях — «срібло», повідомляє «Миколаївський Інваспорт».

У підсумку чемпіонату Європи миколаївські фехтувальники здобули чотири високі нагороди: дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі.

Підготували спортсменів Заслужені тренери України Геннадій Яновський, Олександр Дорошин та Володимир Христик.

Миколаївський спортсмен Олексій Закусилов на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках у Франції / Фото опублікувало Управління у справах спорту Миколаївської міськради Українські спортсмени на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках у Франції / Фото опублікувало Управління у справах спорту Миколаївської міськради

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.