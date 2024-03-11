Українські фехтувальники здобули чотири високі нагороди на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходив у Франції з 5 по 10 березня.
В останній змагальний день миколаївський спортсмен Олексій Закусилов здобув «золото» у командній шпазі, а 9 березня, в особистих змаганнях — «срібло», повідомляє «Миколаївський Інваспорт».
У підсумку чемпіонату Європи миколаївські фехтувальники здобули чотири високі нагороди: дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі.
Підготували спортсменів Заслужені тренери України Геннадій Яновський, Олександр Дорошин та Володимир Христик.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
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Українські фехтувальники здобули чотири високі нагороди на Чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходив у Франції з 5 по 10 березня.
В останній змагальний день миколаївський спортсмен Олексій Закусилов здобув «золото» у командній шпазі, а 9 березня, в особистих змаганнях — «срібло», повідомляє «Миколаївський Інваспорт».
У підсумку чемпіонату Європи миколаївські фехтувальники здобули чотири високі нагороди: дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі.
Підготували спортсменів Заслужені тренери України Геннадій Яновський, Олександр Дорошин та Володимир Христик.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.