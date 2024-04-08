Миколаївські спортсмени здобули 5 нагород на Кубку України зі стрибків у воду / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

З 1 по 6 квітня у Києві пройшов Кубок України зі стрибків у воду, де миколаївські спортсмени здобули пʼять нагород.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спотру Миколаївської міської ради.

Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» вибороли на змаганнях пʼять нагород:

Максим Мірза здобув 2 місце у стрибках з трампліну 3 метри;

Поліна Мишкіна та Ян Капличенко у мікст-синхрон посіли 3 місце у трампліні 3 метри;

Також Поліна Мишкіна та Роман Галікберов у мікст-синхроні вибороли «золото» у стрибках з вишки.

Спортсменів підготували тренери — Валентина Веприк та Олена Безрукова.

Миколаївські спортсмени здобули 5 нагород на Кубку України зі стрибків у воду / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР Миколаївські спортсмени здобули 5 нагород на Кубку України зі стрибків у воду / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР Миколаївські спортсмени здобули 5 нагород на Кубку України зі стрибків у воду / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, миколаївець Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.

Також, у минулому році, Максим Мірза виборов золоту медаль на Чемпіонаті України зі стрибків у воду.