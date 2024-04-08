З 1 по 6 квітня у Києві пройшов Кубок України зі стрибків у воду, де миколаївські спортсмени здобули пʼять нагород.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спотру Миколаївської міської ради.
Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» вибороли на змаганнях пʼять нагород:
Спортсменів підготували тренери — Валентина Веприк та Олена Безрукова.
Нагадаємо, миколаївець Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.
Також, у минулому році, Максим Мірза виборов золоту медаль на Чемпіонаті України зі стрибків у воду.
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З 1 по 6 квітня у Києві пройшов Кубок України зі стрибків у воду, де миколаївські спортсмени здобули пʼять нагород.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спотру Миколаївської міської ради.
Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» вибороли на змаганнях пʼять нагород:
Спортсменів підготували тренери — Валентина Веприк та Олена Безрукова.
Нагадаємо, миколаївець Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.
Також, у минулому році, Максим Мірза виборов золоту медаль на Чемпіонаті України зі стрибків у воду.