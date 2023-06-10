Миколаївський спортсмен, вихованець КДЮСШ «Україна» Максим Мірза виборов золоту медаль на Чемпіонаті України зі стрибків у воду.

Змагання проходили серед вікових груп А і В, повідомили у Федерації України зі стрибків у воду.

Максим Мірза виборов «золото» серед юніорів (група А), здійснивши свій стрибок з триметрового трампліно з результатом 466.50 бали.

«Срібло» здобув спортсмен з Харківщини Вадим Кочан, який отримав 385.85 бали та «бронзу» – спортсмен з Лугансько області Владислав Клімко з результатом 379.45 бали.

— Вітаємо спортсменів та їх тренерів і дякуємо, що продовжуєте тренуватися та жити стрибками у воду!, – йдеться у повідомленні.

Раніше миколаївський спортсмен Максим Мірза виборов «золото» та «бронзу» Кубку України.