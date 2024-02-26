У Любляні (Словенія) 24-25 лютого пройшов Міжнародний турнір з тхеквондо ВТФ Slovenian Open.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Спортсмени школи вищої спортивної майстерності Миколаєва стали призери змагань.

Сімур Мірзоєв — 2 місце;

Самір Мірзоєв — 3 місце.

Підготували спортсменів тренери — Тетяна Росовська та Олег Машкін.

Миколаївські спортсмени на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ Slovenian Open / Фото: Управління спорту ММР Миколаївські спортсмени на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ Slovenian Open / Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, Самір та Сімур Мірзоєви також здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ, який проходив з 3 по 4 лютого в Австрії. Самір став чемпіоном турніру, Сімур — бронзовим призером.

У травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.

У березні 2023 року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».

Раніше повідомлялося, що спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.