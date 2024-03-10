Миколаївський спортсмен Олексій Закусилов. Фото: «Миколаївський Інваспорт»

Учора, 9 березня, миколаївський спортсмен Олексій Закусилов виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної шпаги.

Як повідомляє «Миколаївський Інваспорт», це перша нагорода спортсмена в особистих змаганнях.

«Миколаївські спортсмени продовжують перемагати на чемпіонаті Європи. Олексію, вітаємо тебе! Пишаємося тобою», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.