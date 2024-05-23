Олександр Усик. Фото: znaki.fm

Український боксер, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик зніметься в американському фільмы Smashing Machine («Розгромна машина»).

Про це йдеться на сторінці фільму на сайті Imdb.

Двейн «Скеля» Джонсон зіграє колишнього чемпіона MMA/UFC Марка Керра, відомого як The Smashing Machine, в історії, заснованій на реальних подіях. Фільм розповість про життя Марка Керра та його підйом у світі MMA, який потім був зруйнований його залежністю від опіоїдів.

Двейн Джонсон. Фото з відкритих джерел

Олександр Усик зіграє українського бійця Ігоря Вовчанчина, який двічі перемагав Марка Керра. Однак результат першого бою між ними згодом анулювали.

Окрім Олександра Усика та Двейна Джонсона, у фільмі також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер, Зоя Косович. Прем’єра запланована на 2025 рік.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.