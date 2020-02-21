Депутат Николаевского областного совета Федор Барна призвал жителей села Константиновка согласиться с перспективным планом по формированию объединенных территориальных громад, согласно которому центром ОТГ, куда входит их село, определено Гурьевку.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, сегодня, 21 февраля должна была состояться встреча главы Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник и жителей села Константиновка, однако губернатор не пришел на запланированное мероприятие, как обещал ранее.

— У меня к вам просьба. Давайте не будем вольно переходить на личности и обвинять людей в том, чего нет. Если у вас есть вопросы лично ко мне или какие-то доказательства - пожалуйста, на стол их. Но не переходите на личности. Прекратите хаять главу ОГА, меня, как депутата, и других людей. Мы должны с вами совместно говорить не о том, где будет центр, а совместно думать, как мы будем развивать эту общину. Что получится на выходе, если это будет Гурьевка и что получится на выходе, если это будет Константиновка. Что получит каждый из вас, - сказал Федор Барна.

Как известно, жители села Константиновка Новоодесского района уже несколько часов продолжают акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходят дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Селяне возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Ранее утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».