"Мы на войне. На войне за здоровье", – обращается к соотечественникам президент Макрон.

"Европа переживает крупнейший кризис со времен Второй мировой войны", – вторит ему испанский премьер Санчес.

"Со времен Второй мировой войны не было большего вызова, когда так много зависело бы от наших совместных действий", – подчеркивает Ангела Меркель.

"Это напоминает мне о самом первом радиообращении в сороковом году. Мы с моей сестрой обратились из Виндзора к эвакуированным детям", – делится опытом королева Елизавета II.

Разумеется, сильные мира сего не могли не сравнить пандемию COVID-19 с событиями 1939-1945 годов.

Из всех катаклизмов прошлого Вторая мировая война представлена в коллективной памяти наиболее полно. Но, что еще важнее, Вторая мировая остается хрестоматийным триумфом добра над злом.

Принеся человечеству шесть лет страданий, война избавила человечество от нацизма. Очистившись от коричневой чумы, послевоенный мир стал лучше довоенного: по крайней мере, та его часть, которая оказалась за пределами железного занавеса.

Вторая мировая напоминает о ненапрасных лишениях, об оправданных потерях, о вознагражденной жертве. Это как раз то, что необходимо для поддержания нашего морального духа.

Но если уж сравнивать происходящее с военными испытаниями XX века, то по своему психологическому эффекту нынешняя пандемия рискует уподобиться не Второй, а Первой мировой.

И не только потому, что коронавирус застал планету врасплох, как нежданный выстрел в Сараево, толкнувший обитателей belle époque навстречу пулеметам, танкам и газовым атакам.

Война 1914-1918 годов убила миллионы людей, разорила десятки миллионов семей, разрушила несколько империй и навсегда изменила прежний жизненный уклад. Но она не принесла ожидаемого разрешения мировых проблем.

Не подарила своим участникам ощущения вознагражденной жертвы. Заставила не только побежденных, но и победителей задаваться вопросом: а ради чего они сражались и страдали? И пока создается впечатление, что из битвы с коронавирусом человечество выйдет с такими же смешанными чувствами.

Противодействие пандемии сопровождается исключительными мерами. Беспощадной ломкой сложившегося быта.

Повсеместными ограничениями и запретами. Колоссальными экономическими потерями. Разорением целых отраслей и стран.

По законам жанра беспрецедентное напряжение сил должно увенчаться безоговорочной победой над врагом, то бишь избавлением от SARS-CoV-2. Но, по мнению специалистов, такой сценарий маловероятен.

Эпидемиологи подчеркивают, что мировой локдаун призван не уничтожить инфекцию, а лишь выиграть время. Ожидается, что благодаря предпринимаемым мерам недуг не исчезнет, но его распространение замедлится.

Ожидается, что за первой пандемической волной последуют новые, и люди продолжат болеть и умирать, пусть и в меньших масштабах.

Ожидается, что по мере формирования коллективного иммунитета, появления вакцины или возможного ослабления патогена ситуация войдет в нормальное русло.

Новый коронавирус приспособится к человечеству, человечество научится сосуществовать с новым коронавирусом. Увы, все это не похоже на безоговорочный триумф, способный заслонить тяготы антивирусной войны в массовом сознании.

Мир ждет вознаграждения за переносимые лишения. Но, скорее всего, борцы с пандемией смогут вознаградить его только сослагательным наклонением.

Если бы не общие усилия, все было бы намного хуже. Если бы не чрезвычайные меры, инфекция распространялась бы намного быстрее. Если бы не повсеместный локдаун, погибших было бы намного больше. И это гипотетическое "если бы" вряд ли удовлетворит всех тех, кто уже пострадал и еще пострадает в пылу борьбы с COVID-19.

Практически любое развитие событий – кроме скорого исчезновения вируса – чревато разочарованием и нарастающим скепсисом.

Карантин затянется, пополняя ряды пострадавших от кризиса? Многие утвердятся в мысли, что рукотворный кризис гораздо хуже самой инфекции.

Локдаун придется ослабить по экономическим причинам, смирившись с ростом заболеваемости? Многие будут недоумевать, зачем локдаун вообще затевали. Заболеваемость постепенно пойдет на спад?

Многие заподозрят, что сезонный спад случился бы и без разорительных драконовских мер.

Благодаря достижениям медицины или естественным мутациям опасность SARS-CoV-2 уменьшится, и мир к нему привыкнет? Многие придут к выводу, что весной 2020-го эту опасность раздували искусственно…

Да, официальные лица в любом случае будут настаивать, что все сделанное было обоснованным и необходимым. Но тем вероятнее отторжение противоэпидемического официоза. Именно так произошло с Первой мировой войной.

Войной, не оправдавшей свое первоначальное определение "the war to end all wars". Войной, которую многие разочарованные современники поспешили объявить бессмысленной.

"Целые народы, выстроившись вооруженным стадом, идут на бойню только для того, чтобы люди с золотыми галунами, люди особой касты, могли занести свои громкие имена в историю и чтобы другие позолоченные люди из этой же сволочной шайки обделали побольше выгодных делишек, словом, чтоб на этом заработали вояки и лавочники", – писал гонкуровский лауреат Анри Барбюс.

А в пост-пандемическом дискурсе место "позолоченных людей" займет правящая бюрократия. Именно ее уже обвиняют – и будут обвинять – в неадекватной реакции на появление COVID-19.

В намеренном и неоправданном нагнетании страха. В использовании коронавируса как благовидного предлога. В закручивании гаек ради самого закручивания гаек.

Очевидно, скепсис в наибольшей мере затронет страны со слабой экономикой и традиционным недоверием к верхам. Для Украины это более чем актуально, тем паче, что значительная часть наших пассионариев априори настроена против Зе-власти и любых ее мероприятий.

Пока что целесообразность жесткого карантина подкрепляется ссылками на мировую практику. Но если антикарантинные настроения будут шириться и за рубежом, этот козырь ускользнет из рук правящей команды.

Человек неохотно идет на жертвы. Однако еще неохотнее он мирится с напрасными жертвами. А доказать, что принесенная жертва была не напрасной, порой ничуть не легче, чем выиграть войну.

Михаил Дубинянский, Украинская правда.