На Миколаївщині росіянина засудили до 5 років тюрми за зйомку військових гелікоптерів

На Миколаївщині судили росіянина, який знімав військові гелікоптери. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині громадянин Росії отримав п’ять років тюрми за зйомку українських військових гелікоптерів та підтримку збройної агресії Росії.

Відповідний вирок виніс Миколаївський районний суд.

За матеріалами справи, у липні 2022 року чоловік зняв відео польоту двох гелікоптерів ЗСУ над Дніпробузьким лиманом у селі Нова Богданівка та поширив його в Telegram.

Крім того, він активно виправдовував дії Росії в чатах, висловлюючи підтримку агресії та сепаратистські погляди. Зокрема, висловлював надію на підняття російського триколору на власному дачному флагштоку.

Правоохоронці в листопаді 2022 року провели обшук за місцем проживання чоловіка та припинили його діяльність.

У суді чоловік визнав свою провину та висловив каяття. Суд визнав його винним за статтями, що стосуються виправдання агресії та порушення законів України та приговорив до п’яти років тюрми. Чоловіка заарештували одразу після оголошення вироку.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві студент, який за дві тисячі гривень передавав росіянам координати ЗСУ, отримав 10 років в’язниці.