Конизация шейки матки — хирургическая процедура, в ходе которой удаляется конусообразная часть шейки матки. Ее проводят в диагностических или лечебных целях. С целью диагностики к конизации прибегают, когда необходимо детально исследовать патологически измененный участок шейки матки, чтобы точно определить характер изменений и не пропустить перерождение клеток в злокачественную опухоль. При лечебной конизации удаляют патологический очаг с сохранением шейки матки.

Ранее конизация шейки матки проводилась ножевым (скальпельным) способом, который ввиду травматичности сейчас практически повсеместно заменен на лазерный и/или радиоволновой. Большинство специалистов отдает предпочтение радиоволновой конизации шейки матки, и на то имеются причины.

Радиоволновая конизация: суть метода

Конизация дает возможность удалить пораженные ткани шейки матки и сохранить саму шейку матки и ее функции. Под общим или местным обезболиванием иссекается конусообразный участок тканей шейки матки. В случае радиоволновой конизации это делают с помощью специального прибора, называемого радионожом. В нем генерируются радиоволны высокой частоты и подаются на электрод, подведенный к нужному участку. Когда электрод соприкасается с тканью, она под действием энергии мгновенно испаряется. Процедура проводится под контролем кольпоскопии — это позволяет увеличить изображение операционного поля и видеть происходящее в деталях.

Преимущества радиоволновой конизации:

минимальный риск кровотечения — кровеносные сосуды в зоне воздействия прижигаются;

отсутствие риска инфицирования — характер воздействия не оставляет такой возможности;

большая точность воздействия по сравнению с ножевой конизацией — это связано с отсутствием кровотечения и лучшим обзором;

отсутствие рубцовой ткани после заживления — позволяет сохранить функциональность шейки матки, избежать стеноза цервикального канала и сберечь женщине возможность естественного зачатия.

Поскольку метод малотравматичен, то не требует госпитализации: в большинстве случаев процедура проводится в амбулаторных условиях, пациентка отправляется домой спустя 3–4 часа после ее завершения. Через некоторое время (обычно через 14 дней) назначается контрольное обследование, в ходе которого врач оценивает результат.

Показания к проведению радиоволновой конизации шейки матки

Конизацию шейки матки проводят в следующих случаях:

патологически изменен участок слизистой оболочки шейки матки, захватывающий вход в цервикальный канал;

деформация шейки матки (после травматичного хирургического вмешательства, послеродовая).

Патологии, которые могут привести к образованию патологически измененного участка шейки матки:

эрозия;

дисплазия эпителия;

полипы;

злокачественная опухоль.

Конизация шейки матки не проводится, если есть острые инфекционные заболевания, воспалительные болезни органов мочеполовой системы, а также если имеется подтвержденная злокачественная опухоль шейки или тела матки.

Таким образом, радиоволновая конизация шейки матки — это эффективный и безопасный метод, позволяющий в сомнительных случаях установить точный диагноз, а при подтвержденном диагнозе удалить пораженную ткань, не удаляя всю шейку.

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