Важен каждый сотрудник

Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для каждой семьи. Жители нашего города корабелов не исключение. Более трети украинцев уже потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Из-за этого сегодня в значительной мере возросла роль социально ориентированного бизнеса в нашей стране.

Многолетний лидер украинской отрасли ритейла – компания «АТБ» сумела вместе с украинцами достойно пройти данный период. Обеспечивая почти четыре миллиона своих постоянных клиентов гарантированно качественными продуктами питания и товарами первой необходимости, «АТБ» продолжает работать с минимальной фиксированной надбавкой, смягчив таким образом сезонный весенний рост цен на некоторые категории продуктов, а также приняв на себя основной удар от вынужденного повышения цен производителями.

Стоит также сказать, что компания сумела сохранить свой главный капитал – сотрудников, в том числе в Николаеве. В крупнейшей торговой сети страны не было ни сокращений, ни увольнений. Сегодня в «АТБ» работают и получают достойную зарплату почти 57 тысяч человек.

Отраслевой лидер выбрал для себя стратегию динамичного развития, расширяя географию присутствия хорошо знакомых украинскому покупателю супермаркетов. С начала текущего года в разных уголках страны приняли первых клиентов 34 новых магазина. В планах компании до конца мая открыть еще десять маркетов. Кроме того, за указанный период после капитальной реконструкции начали работу 11 магазинов.

Сокращение безработицы

Помимо обеспечения населения качественными и недорогими продуктами, «АТБ» также помогает в борьбе с одной из главных проблем украинской экономики – безработицей. Благодаря динамичному расширению географии присутствия и развитию бизнеса компания подтвердила свое многолетнее звание одного из крупнейших работодателей страны. Только с начала текущего года в штат приняли 7 246 новых сотрудников. Даже в наиболее сложные в плане трудоустройства времена – в период карантина – рабочие места в «АТБ» получили 2,4 тыс. украинцев. Стоит ли говорить, что тысячи семей, невзирая на пандемию коронавируса и его последствия для экономики, получили стабильный источник дохода. Как социально ориентированный и патриотичный бизнес «АТБ» не только сохраняет уже существующие рабочие места, но и открывает новые вакансий. Этот процесс не приостанавливался ни в период прошлого мирового финансового кризиса 2007–2008 годов, ни теперь – во время затяжного национального карантина.

«Одновременно с расширением компании мы продолжаем системно инвестировать в людей. Шаг за шагом обновляем систему оплаты труда и мотивации персонала, для нас важно, чтобы сотрудники получали достойное вознаграждение и имели желание работать с полной отдачей», – сообщил председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков.

В среднем «АТБ» ежегодно открывает около сотни новых магазинов. В прошлом году компания покорила два новых региона – созданы первые комфортные современные супермаркеты «АТБ» в Черновицкой и Закарпатской областях.

Теперь в 286 населенных пунктах 24 областей Украины, включая и Николаевскую, работают 1110 супермаркетов «АТБ». Общий ассортимент каждого из магазинов по всей стране превышает 3,5 тыс. наименований, приблизительно тысяча из которых представлена товарами собственных торговых марок и собственным импортом.

В текущем году еще тысячи жителей Днепропетровской, Львовской, Одесской, Полтавской, Волынской, Киевской и нашей Николаевской области получили возможность покупать гарантированно свежие и качественные продукты по максимально доступным ценам. Компания всегда работает с производителями продукции напрямую. Благодаря этому и оптимизации многих бизнес-процессов стоимость товаров на прилавках «АТБ» ниже среднерыночной на 10–15%.

Это стало настоящим спасением для миллионов украинцев, которые из-за карантина и безработицы были вынуждены затянуть пояса потуже. Согласно данным из открытых источников, восемь граждан из десяти сегодня вынуждены экономить на всем.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с начала национального карантина число безработных в стране выросло почти в десять раз.

Беспрецедентная помощь

Чтобы поддержать наиболее незащищенные слои населения, компания «АТБ» инициировала и совместно с Минсоцполитики реализовала беспрецедентную благотворительную акцию с бюджетом 100 миллионов гривен. В рамках этого проекта жители 191 населенного пункта страны получили бесплатные продуктовые наборы. Это помогло почти 580 тысячам украинцев продержаться в самые сложные времена продолжительного карантина.

Но и даже этим вклад компании в борьбу с коронавирусом не ограничивается. «АТБ» откликнулась на просьбу Офиса Президента Украины, закупив во Франции 12 флагманских систем CFX96 для областных клиник и лабораторий. На эти цели компания выделила десять миллионов гривен. Новое оборудование теперь используется для ПЦР-диагностики и анализа в режиме реального времени сотен образцов, взятых у пациентов с подозрением на СOVID-19 и многие другие опасные инфекционные заболевания.

Руслан Капуста