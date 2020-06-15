МВД не умело бороться с организованной преступностью, поэтому силу показывало на рядовых гражданах. Это приводило к беспорядкам в городах, и даже к погромам милицейских участков.

Неделю назад общественность провела масштабные акции «против» полицейского произвола и «за» отставку министра внутренних дел Авакова. Протесты начались под Кабмином и продолжились под ВР, где как раз отчитывался перед парламентом глава МВД. Для большей убедительности протестанты даже подожгли символический милицейский УАЗик. А один из участников митинга попробовал себя поджечь, потому что правоохранители игнорируют его права. Но похоже, что власть их не услышала.

Буквально на следующий день, 6 июня, Зеленский назвал Авакова «мощным министром, «которому до сих пор нет достойной альтернативы». И что причиной отставки нынешнего главы МВД может стать разве что результат по «делу Шеремета», а не инциденты в Броварах и Кагарлыке.

Вслед за главой государства премьер Шмыгаль на пресс-конференции 11 июня заявил, что «Аваков показывает успешное управление ведомством». Зато, «смена руководства МВД может дестабилизировать ситуацию в стране в целом». А потом и спикер сказал, что других кандидатов на этот пост нет.

Конечно, при этом и сам Аваков не терял времени, чтобы укрепить свою власть. Он сначала записался в покровители украинского оборонно-промышленного комплекса. А потом стало известно, что новый Департамент защиты интересов общества и государства Нацполиции, информация о котором отсутствует в общем доступе, по сути дублирует функции департамента «Т» СБУ.

По сути Зеленский и другие руководители власти дали Авакова карт-бланш и дальше потакать произволу подчиненных. Но это разве что усилит нестабильность в нашей стране.

И здесь дело не только в примере протестов «Black Lives Matter», которые уже несколько недель не утихают в Штатах из-за полицейского насилия.

Украина в 1950-х годах пережила целый ряд массовых беспорядков в городах Востока и Юга. Их причиной было именно милицейский произвол, и дело доходило до штурмов милицейских участков и погромов админзданий.

Человек человеку волк

В начале 1950-х годов аппарат насилия Советского Союза был достаточно «компактный», а значительную часть своих репрессивных функций коммунистический режим доверил лояльным гражданам.

«Штыки режима» – внутренние войска – в начале 1950-х годов имели только 11 000 солдат, из которых 4000 были сосредоточены в Восточной Германии, еще 4000 – в Западной Украине. (Конечно, эта цифра не касалась конвойных войск, охранявших тюрьмы и ГУЛАГ).

«Боевой отряд партии» – то есть спецслужбы – в борьбе против ОУН-УПА в то время использовали только 11 000 своих сотрудников и негласной агентуры. А силовое сопровождение «антибандеровских» акций довольно часто выполняли так называемые «истребительние отряды», которые комплектовались из лояльных граждан; современным языком – это либо «титушки» либо «муниципальная гвардия».

Целенаправленные репрессии КГБ против украинской интеллигенции – это будет в 1960-х годах. А в 1950-х годах, чтобы подавить любые зародыши возможного сопротивления, для людей умственного труда было достаточно создать невыносимые условия труда. То есть – вместо непосредственно преподавания заполнения ненужных бумажек, постоянные отписки контролирующим органам, и это все на фоне крайне низкой зарплаты. Университетские преподаватели в то время в своих дневниках так и писали: «голова от этого гудит, наукой вообще заниматься не могу».

Советские фильмы времен «застоя» регулярно изображали практику так называемых «собраний трудового коллектива», когда «нарушителя моральных норм» подвергали «общественному порицанию». Это во времена Брежнева было только практикой, способной разве попортить нервы вольнодумцев. В конце 1940-начале 1950-х годов «собрание трудового коллектива» были параллельной ветвью судебной власти, действовавшей в духе печально известных «троек».

Впервые такую мерзкую практику применили во время Голодомора 1946-1947 годов против полуголодных украинских крестьян, которые якобы слишком плохо работали. «Проба пера» получилась слишком успешной, поэтому практику таких «общественных судов» только расширяли.

На этом фоне милиция в СССР имела «роскошь» сосредоточиваться исключительно на борьбе с преступностью, уличной или организованной. Но почему то советские милиционеры считали, что бандитов нужно побеждать не силой и интеллектом, а бандиты сами должны сдаваться в руки правосудия по принципу «подчинись, а потом обжалуй». Конечно, так не было, и свою злость за очередной провал милиционеры могли просто срывать на случайных прохожих, даже на мальчишках (ровно в том же стиле, как это недавно случилось в Ивано-Франковске). Милицейское начальство «смотрело» на это сквозь пальцы, всячески выгораживая своих подчиненных, и также угрожало, что попытка чисток в системе МВД приведет разве к дестабилизации советского государства.

В этой истории есть и другой аспект. Конец 1940-х годов – начало 1950-х годов – это время зарождения украинской коррупции в «классических» ее проявлениях. Малоизвестно, что во время Второй мировой войны украинские крестьяне-единоличники отобрали себе 7000000 гектаров колхозных земель. И здесь советская прокуратура смогла «восстановить социалистическую законность» только в 1950 году. В то же время появляется и практика устраивать «своих» «по блату» на работу, и так оформлялись целые кланы, что «доили» госпредприятия. Проблема в том, что при этом никто не хотел брать на работу молодых выпускников ПТУ и вузов: мол, если им сейчас 19, а через год заберут в армию, то зачем с этой молодежью возиться? Конечно, это не было целенаправленной политикой, скорее – суммой тысяч и тысяч индивидуальных случаев, на которые однако никто не обращал внимание. Тем более, что официальная пропаганда трубила о «небывалых успехах народного хозяйства», в том числе за 1947-1952 годы экономический рост составил сразу 30%.

На этом фоне мальчишки и юноши в лучшем случае могли найти разве неформальную занятость, а в подавляющем числе случаев должны были вести асоциальный, «хулиганский» образ жизни. Поэтому было достаточно, чтобы на одном месте сошлись разочарованы молодой человек и разъяренный милиционер, чтобы дела всего города пошли наперекосяк.

Антимилицейский рейтинг

Первый случай произошел в Херсоне, в августе 1953 года. Подросток продавал на местном рынке кукурузу с подсобного хозяйства его семьи. Но его избил милиционер, «задним числом» обвинил парня в том, что он кукурузу украл. Подростка в милиционера отбили свидетели происшествия, и буквально почти сразу у местного отделения МВД собралась толпа более чем в 500 человек, которые стали требовать справедливого наказания для сотрудника милиции.

Интересно, что здесь советская власть пыталась сначала «запрессовать» учеников школ и ПТУ, чтобы те больше не ходили на рынок что-то продавать, по принципу «сами виноваты». А компартийные чиновники пытались убедить толпу возле участка разойтись, и обещали расследования инцидента и наказания виновных. Но очевидно, местный обком был не слишком убедительным, если толпа разошлась лишь около 10 вечера, и только после того, как все стекла в отделении разбили камнями.

В 1956 году произошли два случая массовых беспорядков с «антимилицейские» причинам, в Енакиево и Славянске. Их фабула была общей. Какой-то милиционер брался задерживать без причины какого-то молодого человека с репутацией «хулигана» без видимых на то причин. В итоге, «хулиган» ехал не в участок, а в карете «скорой», потому что работник МВД явно «перегнул» с применением силы. Поскольку милиция имела хронически высокий антирейтинг, то у местного отделения сразу собиралась толпа «справедливо возмущенных», которые требовали наказания для «людей в погонах». Сами «люди в погонах» на конструктивный диалог не шли. Поэтому сначала толпа успешно брал штурмом участок МВД, а затем шла громить и здание местного комитета Компартии.

Мы знаем об этих трех случаях только благодаря тому, что во время Перестройки глава СССР Михаил Горбачев попросил КГБ составить доклад о всех более-менее резонансных случаях массовых беспорядков в стране. Такой доклад «кагебисты» написали по своему усмотрению, и очевидно включали туда только случаи, когда милиция совсем не справилась с возложенными на нее обязанностями. При этом в докладе не было никаких упоминаний о том, что сделало начальство конкретных милицейских участков, чтобы их подчиненные больше не проявляли свое беспредела.

Тем более, что советской власти была выгодна «плохая милиция», недостатки которой затеняли в общественном сознании недостатки самой власти.

Архивы например сохранили один из самых громких эпизодов советских времен о массовой драке «рабочей молодежи» – они были в Кривом Роге, и состоялись в июле 1958 года. Причина – конкуренция между неформальными молодежными группировками. Драки продолжались два дня, их участниками были более 100 человек. Милиционеры почему-то считали, что лучший способ прекращать драки – это выстрелы в воздух, но это лишь «подлило масла в огонь». Но здесь МВД «прикрыло» собой комсомол, который не справился со своей функцией «воспитание молодежи».

Наверное, современные экономисты бы по поводу описанных выше эпизодов сказали, что «власть потеряла несколько процентов ВВП, потому что не смогла должным образом интегрировать молодежь в общество». Потому что фактически довоенного уровня экономики советская Украина достигла лишь в 1958 году, хотя уже тогда, когда в 1940 году число трудоспособного населения составляло те же 10 млн человек (в принципе, как и в современной Украине).

Как закаляли молодежь

Советской власти было проще не решить проблему с «милицейским беспределом», а заявить, что все граждане какие-то не такие. С этого и началась практика высылки за 101 километр от крупных городов «нежелательных элементов», по принципу «Бог шельму метит, ни одного красивого лица не увидела».

Полицейским мероприятием по сути были и различные «стройки века», на которых молодежь отправляли по принципу «лучше бы эти активисты пошли поработали на завод для страны».

Но проблема в том, что советская власть сама не смогла создать условия, чтобы молодежь действительно шла работать на завод, вместо бунтовать. Свидетельством этого стал так называемый «целинный синдром» – то есть серия беспорядков в Казахстане 1957-1958 годов, которые по сути стали причиной свертывания так называемого проекта «освоение целины». Первый невероятный факт – для «освоения целины» молодежь в том числе и из Украины забирали через военкоматы. Второй невероятный факт – для проживания «целинников» с железных дорог забрали максимально возможное количество деревянных вагонов дореволюционной постройки (и это заодно объясняет, почему у нас нет своих ретро-туров в стиле «Восточного экспресса»).

При этом советская власть не позаботилась о регулярном питание, свежей питьевой воде и банальном душе для «целинников». Ей было проще использовать МВД, вместо того чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Коммунисты времен Брежнева лучше умели работать с молодежью – то есть вместо провоцирования антимилицейских бунтов молодых людей активно набирали в структуры власти через комсомол.

Но с другой стороны, советская пропаганда слишком злоупотребляла использованием образа «фашиста» – как в художественных фильмах о Второй мировой войне, так и в пропагандистских фильмах об «американском империализме». Это в свою очередь формировало популярность «правой» контркультуры у молодежи, с которой комсомол пытался безуспешно бороться.

А это в свою очередь до сих пор формирует украинское политическое поле. Особенность Украины в частности в том, что у нас полицейском произволу опираются «правые» активисты.

В то же время в других странах Европы полицейскому произволу противостоят «левые» активисты.

Иван Киричевский, Буквы