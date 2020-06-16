Пандемия коронавируса фактически закрыла для украинских туристов наиболее популярные направления. Поездки на курорты Турции, Греции, Египта, Испании, Италии или вовсе недоступны, или связаны с множеством строгих ограничений и серьёзных рисков.

Однако есть способ организовать яркий отпуск без лишних затрат! Немало жителей нашего города корабелов уже обратили внимание на достопримечательности, которыми богата наша страна. Так называемый внутренний туризм сегодня становится все более популярным.

Речь идет как об уникальных природных заповедных зонах западных областей Украины, так и о наших приморских регионах. В обоих случаях туристу гарантированы новые эмоции, замечательные впечатления, оздоровление и хороший отдых.

Одним из наиболее важных вопросов во время таких внутренних путешествий, а также основной статьей расходов является питание. С одной стороны, оно должно быть качественным и безопасным (с летней жарой шутить нельзя), а с другой – максимально экономным. Это особенно актуально, если речь идет о семейном отдыхе.

Решить этот вопрос поможет крупнейшая торговая сеть страны – «АТБ». Хорошо знакомые жителям Николаева супермаркеты сегодня открыты практически в каждом уголке Украины. Охвачены уже 24 области Украины: в 290 населенных пунктах страны работают 1123 магазина «АТБ».

В последние несколько лет компания стремительно расширяет карту присутствия в южном и западном направлениях. В 2029-м приняли первых покупателей около сотни новых магазинов «АТБ», были покорены еще две области – Черновицкая и Закарпатская.

Компания открывает супермаркеты даже в небольших туристических городках, поэтому все туристы теперь имеют возможность в комфортных условиях и без лишних затрат пополнить свои запасы гарантированно качественными продуктами и товарами первой необходимости.

Если выбирать морские курорты Украины, то важно знать, что на прилавки «АТБ» попадают только гарантированно свежие и качественные продукты. Их производят, транспортируют и хранят в надлежащих температурных условиях.

Компания «АТБ» владеет солидным собственным парком грузовых машин (7 автоколонн) и построила около десяти мультитемпературных складских центров европейского образца. Это дает возможность контролировать огромный товарооборот, своевременно доставляя продукты в любой уголок страны. Компания имеет собственный отдел контроля качества, который регулярно проводит проверки. Более тысячи товаров ежемесячно проходят тщательную экспертизу в лабораториях. Продукты тестируют, определяя их физико-химические и органолептические характеристики. Благодаря этому вероятность попадания некачественного товара на полки магазинов сети «АТБ» сведена к нулю.

Если говорить о путешествиях по Карпатам, то наличие тут супермаркетов многолетнего лидера отечественного ритейла избавляет от потребности тащить из дома огромный рюкзак с продуктами, рискуя при этом, что они испортятся на жаре. Все самое необходимое можно купить на месте. Ассортимент комфортных супермаркетов «АТБ» превышает 3,5 тысячи наименований, около трети из которых являются товарами собственных торговых марок. Это означает, что при максимальном уровне качества цены на такую продукцию могут быть ниже на 30–40%, что позволяет туристу ощутимо экономить свои средства.

Ценовая политика компании остается неизменной вот уже более четверти века. Стоимость продуктов в магазинах этой торговой сети, имеющей почти четыре миллиона постоянных клиентов, всегда на 10–15% ниже среднерыночной. Достигают этого отнюдь не в ущерб качеству. Секрет максимально доступных цен в «АТБ» весьма прост – это принцип работать с поставщиками без посредников, системное внедрение инновационных технологий, динамичное расширение карты присутствия, а также оптимизация многих бизнес-процессов и ориентация на интересы клиентов. Турист из Николаева, отправившись изучать свою страну, всегда может пополнить запасы продуктов в супермаркетах «АТБ».

Антон Иванов